Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
9 сентября Андорра и Белоруссия сыграют в пятом туре отборочного турнира Евро-2024. Поединок на арене «Эстади Насьональ» обслужит бригада арбитров из Албании во главе с Эльдорьяном Хамити. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» с 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей явными фаворитами. Победа Белоруссии идет за 1.92, что составляет 51% вероятности. Ничья доступна за 3.21 (30%), триумф хозяев — за 4.81 (19%).
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«Верх» по голам был пробит во всех четырех матчах Белоруссии в этом цикле. ТБ 2.5 мяча во встрече с «почтальонами» предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.61.
«Белые крылья» пропустили как минимум однажды уже в шести выездах отборочного турнира ЧЕ подряд. На точный удар хозяев можно поставить за 1.76.
При родных фанатах «Трехцветные» уступили в квалификации Евро три раза кряду. Если уверены, что теперь они сломают тренд, поставьте на 1Х за 1.91.
Букмекеры уверены, что счет откроют гости. На это событие можно сыграть за 1.69.
Белорусы не отличились лишь в одном из шести предыдущих поединков. Обмен голами доступен за 2.28. Обратный рынок предложен за 1.62.
Самые вероятные исходы встречи — триумф гостей со счетом 1:0 или нулевая ничья. Оба варианта идут за 5.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -