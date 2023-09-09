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Сегодня, 14:15

Андорра — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 9 сентября онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Андорра — Белоруссия 9 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сборная Белоруссии.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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9 сентября Андорра и Белоруссия сыграют в пятом туре отборочного турнира Евро-2024. Поединок на арене «Эстади Насьональ» обслужит бригада арбитров из Албании во главе с Эльдорьяном Хамити. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» с 18.55 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 19:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей явными фаворитами. Победа Белоруссии идет за 1.92, что составляет 51% вероятности. Ничья доступна за 3.21 (30%), триумф хозяев — за 4.81 (19%).

Верите в неожиданность в виде «мирного» результата? Ставка в 1000 рублей на этот вариант принесет выигрыш в 3210 рублей в случае успешного исхода поединка.

«Верх» по голам был пробит во всех четырех матчах Белоруссии в этом цикле. ТБ 2.5 мяча во встрече с «почтальонами» предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.61.

«Белые крылья» пропустили как минимум однажды уже в шести выездах отборочного турнира ЧЕ подряд. На точный удар хозяев можно поставить за 1.76.

При родных фанатах «Трехцветные» уступили в квалификации Евро три раза кряду. Если уверены, что теперь они сломают тренд, поставьте на 1Х за 1.91.

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Букмекеры уверены, что счет откроют гости. На это событие можно сыграть за 1.69.

Белорусы не отличились лишь в одном из шести предыдущих поединков. Обмен голами доступен за 2.28. Обратный рынок предложен за 1.62.

Самые вероятные исходы встречи — триумф гостей со счетом 1:0 или нулевая ничья. Оба варианта идут за 5.40.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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