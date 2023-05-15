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Прогнозы на спорт

15 мая, 08:15

Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Рим Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина 15 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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15 мая в Риме состоится матч третьего круга, в котором россиянин Андрей Рублев схлестнется с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Игра начнется не ранее 13.15 по московскому времени и не будет показана на территории России. Счет личных встреч — 2:0 в пользу спортсмена из РФ.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Рублева безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, это приблизительно 66% вероятности исхода. А вот успех Давидовича-Фокина оценен в 2.60 (34%).

Ставка в 1000 рублей на испанца в случае его триумфа принесет выплату в 2600 рублей.

Алехандро взял у Андрея по сету в каждом очном матче. Выигрыш испанцем хотя бы одной партии в предстоящей игре оценен в 1.62.

Правда, эксперты считают наиболее реальным счет 2:0 в пользу Рублева. Такой исход котируется за 2.21.

Если Давидович-Фокина уступит с разницей не более трех геймов, то условие Ф2(+3.5) умножит ставку в 1.83 раза.

Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.01, ТМ 22.5 — за 1.81.

На тай-брейк выставлен коэффициент — 2.72, на его отсутствие — 1.41.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина

Для испанского теннисиста наступила сладкая пора грунтовых турниров. На этом покрытии он чувствует себя комфортнее всего, что доказал и в прошедших турнирах. В Мадриде жертвой Алехандро стал финалист Монте-Карло Хольгер Руне, а в Барселоне он оказал достойное сопротивление Алькарасу — уступил 7:6, 4:6.

Рублев тоже хорош и в целом должен обыгрывать данного соперника, но даже личная встреча на харде в этом году сложилась для него очень тяжело — Андрей отыграл пять матчболов подряд на тай-брейке второго сета. То есть испанец был максимально близок к успеху. Здесь же, в Риме, он снова должен создать русскому №2 неприятности.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокина с форой (+3.5) гейма за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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