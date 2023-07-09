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Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Артемий Кутейников
Андрей Рублей на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
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В четвертом раунде Уимблдона схлестнутся Андрей Рублев и Александр Бублик. Спортсмены встречались друг с другом 25 июня в финале турнира ATP в Галле, где победил представитель Казахстана. Предстоящий матч пройдет 9 июля и начнется не раньше 13.00 по московскому времени. В России легально не показывают «мейджор».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у теннисистов примерно равные шансы на успех: поставить на победу россиянина можно за 1.83, это приблизительно 53% вероятности. Выигрыш Александра представлен с чуть большей котировкой 2.01 (47%).

Верите, что Рублев отомстит за недавнее поражение в финале? Ставка в 1000 рублей на Андрея при благоприятном исходе принесет 1830 рублей.

Также имеется широкий выбор ставок на триумф одного из спортсменов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.03, Ф2(1.5) — за 1.81;

• Ф2(-1.5) дана за 2.23, Ф1(1.5) — за 1.66.

Наиболее вероятный, по мнению экспертов, итог встречи — сухая виктория россиянина (3:0). Поставить на нее предлагают за 4.10.

Не уверены в результате? В таком случае присмотритесь к рынкам на тотал геймов: ТБ 40.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 40.5 — за 1.92.

Вероятность увидеть тай-брейк оценена в 1.29, обратный вариант можно оформить за 3.33.

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Прогноз и ставка на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик

Александр находится в отличной форме: за первые три круга Уимблдона он отдал лишь один сет, а к турниру подошел после триумфа на турнире в Галле, где в финале обыграл как раз Рублева. Правда, это оказалась единственная победа Александра над россиянином — до этого он уступил в трех встречах. Андрей тоже неплохо выглядит на травяном «мейджоре»: уже убрал четвертую ракетку России Аслана Карацева (3:1) и в принципе подтверждает статус седьмой ракетки мира. Вероятно, предстоящий поединок получится упорным.

Рекомендуемая ставка: Ф2(2.5) за 1.67.

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