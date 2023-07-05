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Андрей Рублев — Аслан Карацев: ждем перестрелку эйсами от второй и четвертой ракеток России

Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Аслан Карацев 4 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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4 июля на Уимблдоне состоится приковывающий интерес российских болельщиков матч — Андрей Рублев сразится с Асланом Карацевым. Встреча второго круга начнется не ранее 19.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Карацев ведет в личном противостоянии со счетом 1:0.

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При этом аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что предстоящий матч завершится в пользу Рублева. Его победу можно взять с коэффициентом 1.20, вероятность такого исхода — примерно 83%. Успех Карацева доступен за 4.60 (17%).

Ставка в 1000 рублей на Аслана в случае его выхода в третий раунд принесет выплату в 4600 рублей, а чистая прибыль составит 3600 рублей.

Тотал больше 35.5 гейма предложен за 1.68, ТМ 35.5 — за 2.05. Можете выбрать и другие варианты. Например, ТБ 38.5 за 1.95 или ТМ 38.5 за 1.75.

Успех Карацева с форой (+5.5) гейма оценен в 1.95, триумф Рублева с гандикапом (-5.5) — в 1.85.

Верите, что теннисисты на двоих выполнят больше 23 эйсов? Такое условие доступно за 1.85. К слову, Андрей в первом круге выполнил шесть подач навылет, Аслан — 11.

И да, победу Карацева по эйсам предложено оформить за 3.55, Рублева — за 1.45.

В ФОНБЕТ представлены и необычные варианты для ставок. Например, на то, что матч продлится больше двух часов, котировка 1.55. На два брейка подряд в матче котировка 1.95.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Аслан Карацев

Не понимаю, почему аналитики решили, что Рублев легко опередит Карацева по выполненным навылет подачам. Конечно, у Аслана были провальные матчи, как, например, с Сонего в Галле (3:15), но в целом по сезону на траве он выдает по 8.3 эйса за встречу (50 в шести играх).

Рублев в этом плане тоже хорош, но очень нестабилен: в первом круге против Перселла выполнил всего шесть подач (при восьми у соперника), до этого разгромно проиграл Бублику в Галле (11:21), закончил поровну с Ханфманном (5:5).

Да, ставка на эйсы — история немного про фарт, но обладающий хлесткой подачей Аслан вполне может и должен соперничать с Андреем по этому показателю.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева по выполненным эйсам с форой (+2.5) за 1.95.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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