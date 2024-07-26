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Прогнозы на спорт

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Андрей Рублев — Франсиско Серундоло: прогноз на матч ATP Умаг 26 июля 2024 года

Прогноз на матч ATP Умаг Андрей Рублев — Франсиско Серундоло 26 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 июля россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в хорватском Умаге сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:1.

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Рублева фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность этого результата — примерно 65%. Триумф Серундоло котируется за 2.45 (35%).

Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.93. Последний очный матч получился упорным.

Если Серундоло выиграет с форой (+2.5) гейма, сыграет пари за 1.87. Если Рублев победит с разницей в три и более гейма, пройдет ставка за 1.93.

2:0 в пользу Рублева — наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров. При этом Андрей никогда не обыгрывал аргентинца всухую.

На то, что Серундоло возьмет хотя бы партию, коэффициент — 1.55.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Франсиско Серундоло

Рублев неважно играет в последние недели: проиграл два матча подряд на Уимблдоне и в Бастаде игрокам из-за пределов сотни, а в Умаге провел два тяжелых матча против Карабелли и Марожана. Серундоло — еще один аргентинец, который здорово выступает на грунте. Он уже обыгрывал Андрея на этом покрытии и закусился в ним на трехсетовике еще в одном матче. Думаю, предстоящий также будет долгим и упорным.

Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют сет за 2.25.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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