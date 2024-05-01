1 мая российский теннисист Андрей Рублев в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча между восьмой и третьей ракетками мира начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Алькараса.

Он же идет серьезным фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 81% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 4.50 (19%).

Условие, при котором Андрей выиграет с форой (+4.5) гейма, предложено взять за 2.09. Если Карлос выиграет с разницей более пяти геймов, сыграет пари за 1.72.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.89, ТМ 21.5 — за 2.00.

Эксперты не верят, что Рублев возьмет даже партию — этот вариант доступен за 2.07. А наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Алькараса за 1.70.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Карлос Алькарас

Алькарас накануне провел очень изнурительный матч против Штруффа, которого он одолел только на тай-брейке решающего сета. Точку испанец поставил только с пятого матчбола — временами он выглядел неважно. А вот Рублев в Мадриде хорош — Баньиса, Давидовича и Грикспура прошел без потери партии. Кризис, который захлестнул россиянина после турнира в Дубае, явно позади, и, кажется, сейчас он готов навязать Карлосу борьбу.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (+4.5) гейма за 2.07.

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