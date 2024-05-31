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Прогнозы на спорт

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Андрей Рублев — Маттео Арнальди: последний матч россиянина перед встречей с топами

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Андрей Рублев — Маттео Арнальди 31 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 мая в одном из матчей третьего круга «Ролан Гаррос» Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди. Встреча россиянина и итальянца начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу второй ракетки РФ.

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На победу Рублева в предстоящем матче в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 81% вероятности исхода. Триумф Арнальди котируется за 4.10 (19%).

Эксперты убеждены, что Андрей выиграет минимум с разницей в шесть геймов: Ф1(-5.5) идет за 1.72, Ф2(+5.5) — за 2.09.

Высока вероятность, что соперники разыграют примерно 36 геймов. ТМ 36.5, как и ТБ 36.5, оценен в 1.90.

Три сета в матче предложено взять за 1.98, четыре — за 2.90, пять — за 4.30.

Если Рублев допустит четыре и более двойные ошибки, сыграет пари за 1.82. Если меньше трех — 1.89.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Маттео Арнальди

Рублев здорово выглядит в Париже: в двух матчах с Даниэлем и Мартинесом проиграл один сет. Причем испанца он одолел очень уверенно — отдал 10 геймов. Далее Андрей встретится с Арнальди, которого обыграл менее года назад в Вене. Правда, на харде.

Итальянец — неуступчивый парень, но весьма нестабильный. На грунте в этом сезоне у него нет ни одной победы над топ-теннисистами. Не справится он и с Рублевым, который играет агрессивнее и убедительнее. Скорее всего, Андрей сделает последний шаг к встрече с Циципасом (если тот пройдет Чжана) в четвертом круге. И затратит меньше 37.5 гейма.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 37.5 за 2.21.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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