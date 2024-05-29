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Прогнозы на спорт

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Андрей Рублев — Педро Мартинес: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Андрей Рублев — Педро Мартинес 29 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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29 мая во втором круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Андрей Рублев схлестнется с испанцем Педро Мартинесом. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире легально в РФ она показана не будет. Счет в личном противостоянии 1-0 в пользу Рублева.

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Он же считается абсолютным фаворитом предстоящей игры. На победу россиянина в БК Winline можно поставить с коэффициентом 1.13, что приблизительно 88% вероятности исхода. Сенсационный триумф его соперника оценен в 6.00 (12%).

Эксперты считают, что в этом матче будет разыграно 32 и более гейма. Взять такой вариант можно за 1.60, ТМ 31.5 — за 2.24.

Успех Рублева с форой (-7.5) гейма котируется за 2.09. Если Мартинес не уступит с разницей более восьми геймов, сыграет пари за 1.72.

Хотя бы одна выигранная испанцем партия предложена к ставке за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Андрея за 1.81. Единственный матч противников на US Open-2021 завершился 3:1.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Педро Мартинес

Для Рублева грунтовый сезон складывается странным образом: он вылетел в первых кругах в Монако и Барселоне, уступил уже во втором матче в Риме не входившему в топ-100 Александру Мюллеру, но выиграл «мастерс» в Мадриде. В Париже он стартовал с четырехсетовой победы над японцем Таро Даниэлем.

У Мартинеса в этом сезоне уже 28 матчей на песке, а среди его побед есть весьма крупные — например, над Руудом и Гаске в Эшториле, а также над Вавринкой и дважды над Баутистой. В его коллекции есть титул на «челленджере» в Жироне. Впрочем, неудач у него тоже хватает, причем зачастую в играх с не самыми именитыми соперниками.

В предстоящей встрече все будет зависеть от настроения и формы Рублева, который, конечно, по всем компонентам превосходит испанца. Но думаю, что Андрей, имевший достаточно много времени для восстановления энергии и психологического состояния перед турниром в Париже, должен без особых проблем пройти дальше.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева и ТМ 34.5 гейма за 1.93.

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Андрей Рублев
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