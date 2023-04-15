14 апреля российский теннисист Андрей Рублев постарается выйти в финал престижного турнира — «мастерса» в Монте-Карло. Его соперником по матчу 1/2 будет американец Тэйлор Фритц. Игра начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Фритца.

Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на успех. Взять победу Рублева можно за 1.93, его противника — за 1.92. Оба варианта оценены 50% вероятности.

Ставка в 1000 рублей на американца в случае его триумфа принесет выплату в 1920 рублей.

Аналитики прогнозируют, что игра получится достаточно упорной: тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 22.5 — в 2.02.

На то, что Рублев выиграет больше 12.5 гейма, котировка — 1.86. На Фритца коэффициент чуточку меньше — 1.84.

Успех Андрея с форой (+2.5) гейма идет за 1.60, выигрыш Тэйлора с форой (-2.5) — за 2.39. В последних трех очных матчах американец победил россиянина с разницей в три и более гейма.

Считаете, что игра завершится в двух партиях? Котировка на это — 1.65. На три сета в матче можно поставить за 2.10.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Тэйлор Фритц

За последние два года Фритц трижды лишил Рублева возможности побороться за трофей на «мастерсах»: он поочередно обыграл его на тысячниках в Париже, в Индиан-Уэллсе и в Цинциннати. Можно сказать, что Тэйлор — неудобный для Андрея соперник: счет личных встреч у них 4:2 в пользу американца, а обе победы россиянин добыл на относительно некрупных турнирах — в Дубае и на молодежном Итоговом в 2018-м. При этом теннисисты никогда не встречались на грунте.

С одной стороны, Рублеву это покрытие подходит больше. На глине он выиграл три турнира уровня ATP, в то время как у Фритца нет ни одного подобного успеха. Однако американец в Монте-Карло показывает шикарный теннис, благодаря которому прошел трех очень непростых соперников: Вавринку, Лехечку и Циципаса. Грек, на минуточку, прошлогодний победитель турнира.

Номинально преимущество на песке должно быть у Рублева, но форма Фритца, помноженная на его превосходство в личных встречах, делает выбор очень тяжелым — маятник может качнуться в любую сторону. Поэтому делаю выбор в пользу упорного матча — не верится, что один из теннисистов легко отдаст путевку в финал.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.84.