28 октября в полуфинале турнира в Вене россиянин Андрей Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется сразу после матча между Медведевым и Циципасом, но не ранее 16.30 по московскому времени. В России легально игра показана не будет. Счет личного противостояния — 3:2 в пользу Янника.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева аутсайдером матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.71, что приблизительно 33% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 1.48 (67%).

Можете выбрать один из нескольких вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 22.5 гейма идет за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.98;

ТБ 23.5 — за 2.11, ТМ 23.5 — за 1.74.

Триумф Рублева с форой (+3.5) гейма предложен за 1.71. Если же вы предполагаете, что Синнер выиграет с гандикапом более четырех геймов, возьмите Ф2(-3.5) за 2.14.

Наиболее вероятный результат матча — 2:0 в пользу итальянца за 2.22. Именно с таким счетом завершилась последняя встреча между теннисистами в Майами-2023.

Если Андрей выиграет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.62.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Синнер

Рублев показывает превосходный теннис в октябре: выиграл восемь из девяти матчей, дойдя до финала «мастерса» в Шанхае. По ходу этой серии он обыграл Димитрова, Пола и Зверева — неплохая компания. Безупречно работает форхенд Андрея, а еще стоит отметить его работу над бэкхендом — слева россиянин стал пробивать значительно увереннее.

Однако в полуфинале его ждет противник, который также агрессивен на задней линии, классно подает (вспоминаем финал Пекина против Медведева), а еще играет вариативнее — успешно укорачивает и выходит к сетке. Противостоять Яннику у Андрея не выйдет.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.79.

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