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Прогнозы на спорт

23 марта, 14:15

Англия — Бразилия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия 23 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Джуд Беллингем и Харри Кейн (сборная Англии).
Фото Global Look Press
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23 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Португальский судья Артур Соареш Диаш даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Товарищеские матчи.
23 мар, 22:00. Wembley (Лондон)
Англия
0:1
Бразилия

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Трех львов»: коэффициент на этот исход — 2.00, что составляет примерно 48% вероятности. Ничью предложили за 3.65 (27%), триумф бразильцев — за 3.90 (25%).

Винисиус и компания завершили 2023-й тремя поражениями в квалификации ЧМ-2026. Считаете, что на «Уэмбли» гости не уступят? Опцию Х2 оценили в 1.89.

Обмен результативными ударами идет за 1.84, обратный рынок — за 1.97. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.79.

Эксперты полагают, что счет откроет сборная Англии — на это событие представили котировку 1.70. Дебютный гол в исполнении пентакампеонов доступен за 2.50.

Антуан Гризманн. Гризманн впервые за семь лет не сыграет за Францию и прервет рекордную серию. Пропустит возвращение Крооса в сборную Германии

Прогноз и ставка на матч Англия — Бразилия

Предыдущая товарищеская встреча соперников завершилась нулевой ничьей — в ноябре 2017-го на «Уэмбли». Новая глава противостояния не окажется столь же скучной — достаточно вспомнить о главных звездах сборных. Винисиус приехал в расположение национальной команды в великолепной форме: впервые с сентября 2022 года забил в четырех играх подряд — сделал по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны», а еще огорчил «Лейпциг» и «Сельту». Гарет Саутгейт может похвастаться Харри Кейном, который переписывает рекорды результативности в «Баварии», и Джудом Беллингемом, который пропустил два тура ла лиги из-за дисквалификации и явно соскучился по футболу. Разыгрались и Коул Палмер с Маркусом Рэшфордом — вингер «Челси» оформил 2+3 в трех последних поединках, у форварда «МЮ» три гола на этом же отрезке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.25.

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