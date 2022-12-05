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Сегодня, 11:00

Англия — Франция: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

Евгений Коростелев
Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
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10 ноября сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию небольшим фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех Англии оценен котировкой 3.20 (31%), ничья идет за чуть большие 3.30 (27%).

При ставке в 1000 рублей проход англичан в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 3200 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.96, противоположный исход — за 1.84.

Триумф Франции с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за 1.72. На Англию с такими же условиями можно поставить за 2.20.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 оценена в 6.10;

  • успех «Трехцветных» 1:0 — за 6.60;

  • минимальный триумф англичан — за 7.80.

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