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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Англия — Исландия: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Англия — Исландия 7 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Джуд Беллингем и Айван Тони (сборная Англии).
Фото Global Look Press
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7 июня Англия проведет заключительный товарищеский матч перед чемпионатом Европы. Команда Гарета Саутгейта встретится с Исландией на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра Давиде Масса из Италии прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
Исландия

Букмекеры не сомневаются в победе «Трех львов»: поставить на них можно с коэффициентом 1.13, что приблизительно 88% вероятности. Выигрыш исландцев оценен огромными 22.0 (3%), даже «мирный» результат предложен с гораздо меньшей котировкой 9.40 (9%).

Аналитики не видят у гостей шансов даже избежать поражения. Рынок на то, что они не проиграют, доступен за 6.59.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают подавляющее превосходство Англии:

• 2:0 и 3:0 — за 5.60;

• 4:0 — за 7.20.

Тотал больше 3.5 гола дан за 1.97, ТМ 3.5 — за 1.83.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 2.23, обратная опция идет за 1.60.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Англия — Исландия

Предстоящий матч — важнейший для «Трех львов»: по его итогам тренерский штаб определит окончательный состав для поездки в Германию. Это однозначно вызов для игроков максимально проявить себя, к тому же соперник явно уступает уровнем. Последняя встреча команд, в Лиге наций-2020, закончилась разгромной победой англичан (4:0). Вероятно, что-то похожее произойдет и в предстоящем поединке. Тем более 3 июня Англия размазала Боснию в товарищеском матче (3:0).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.99.

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