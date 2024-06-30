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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Англия — Словакия: где смотреть матч чемпионата Европы 30 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Англия — Словакия 30 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Букайо Сака, сборная Англии.
Фото Global Look Press
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30 июня сборные Англии и Словакии схлестнутся в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада турецкого арбитра Халила Мелера. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

По мнению букмекеров, англичане — огромные фавориты: их победа в основное время предложена с котировкой 1.45, это примерно 67% вероятности. Успех Словакии можно взять за 10.0 (10%), даже ничья дана за существенно меньшие 4.30 (23%).

Эксперты почти не сомневаются в проходе Англии в четвертьфинал — этот рынок доступен за 1.17. Выход Словакии в следующий раунд оценен в 5.20.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают существенное превосходство англичан:

• 1:0 — за 4.80;

• 2:0 — за 4.90;

• 1:1 — за 7.00.

Джуд Беллингем (сборная Англии). Англия — Словакия: Саутгейт включит режим суперосторожности

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.74.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.45, обратная опция дана за 1.58.

Комбинированный вариант на победу Англии и тотал меньше 2.5 мяча идет за привлекательные 3.05.

Евро-2024
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