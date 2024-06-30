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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Англия — Словакия: Саутгейт включит режим суперосторожности

Прогноз на матч чемпионата Европы Англия — Словакия 30 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Джуд Беллингем (сборная Англии).
Фото Global Look Press
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Англия в 1/8 финала чемпионата Европы встретится со Словакией. Игра пройдет 30 июня на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, стартовый свисток арбитра Халила Мелера из Турции прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

Букмекеры считают подопечных Гарета Саутгейта однозначными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.45, вероятность такого исхода — около 67%. Выигрыш словаков идет за 10.0 (10%), ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 4.30 (23%).

Эксперты почти не сомневаются в проходе Англии в четвертьфинал — этот рынок доступен за 1.17. Выход Словакии в следующий раунд оценен в 5.20.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают существенное превосходство англичан:

• 1:0 — за 4.80;

• 2:0 — за 4.90;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.74.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.45, обратная опция дана за 1.58.

Харри Кейн. Англия сохранит осторожный стиль и в плей-офф. А у Словакии нет ресурсов для риска

Прогноз и ставка на матч Англия — Словакия

Англия в трех играх группового этапа отличилась всего дважды — по голу оформила в ворота Сербии и Дании. Подопечные Саутгейта действуют крайне прагматично и, вероятно, в плей-офф будут рисковать еще меньше. Словакия же однозначно будет действовать вторым номером: на групповом этапе команда показала, что может успешно играть низким блоком: не пропустила ни одного мяча от Бельгии (1:0).

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 2.15.

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