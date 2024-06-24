25 июня свой заключительный матч группового этапа Евро-2024 проведут сборные Англии и Словении. Команды встретятся в Кельне на стадионе «Рейн Энерги», игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком французского арбитра Клемана Тюрпена. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.00 мск.

Аналитики букмекерских компаний единогласно считают Англию безоговорочным фаворитом игры. На победу «Трех львов» можно поставить с коэффициентом 1.37, это приблизительно 73% вероятности исхода. Успех Словении доступен за крупные 10.0 (6%), ничья — за 4.80 (21%).

Словенцы уступили англичанам в пяти из шести очных матчах. На то, что в этот раз они не проиграют (Х2), котировка аж 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 предложено взять за одинаковые 1.90. Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены в 2.30 и 1.62 соответственно.

В трех последних матчах с учетом двух на Евро Англия забивала меньше двух мячей. Если на этот раз она поразит ворота соперника хотя бы дважды, сыграет пари за 1.28. Если минимум трижды — то 1.90.

Суммарно в играх с Сербией и Данией англичане подали три угловых, оба раза уступив соперникам по этому показателю. На триумф словенцев по корнерам с учетом форы (+3.5) коэффициент — 1.72.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу команды Гарета Саутгейта за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Англия — Словения

Англия показала очень пассивный футбол в первых двух играх Евро, за что Гарет Саутгейт был грубо, но справедливо раскритикован. От одного из главных фаворитов турнира хотя бы на групповом этапе ждали яркой и результативной игры, но вместо этого получили победу 1:0 с Сербией и ничью 1:1 с Данией.

В заключительном туре «Трем львам» нужна победа, но еще важнее она для Словении — двух очков ей не хватит даже для выхода с третьего места. Поэтому вне зависимости от того, как будет складываться матч, команда Матьяжа Кека постарается что-то придумать в атаке. В том числе номинальные гости сделают все возможное, чтобы заработать как можно больше стандартов и навесить в голову почти двухметровому Беньямину Шешко. Думаю, как минимум три попытки сделать это с угла поля у словенцев будет.

Рекомендуемая ставка: Словения подаст больше 2.5 угловых за 1.80.