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Англия — Украина: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Англия — Украина 26 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Харри Кейн в матче против Италии.
Фото Global Look Press
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26 марта Англия и Украина проведут матч в рамках квалификационного турнира Евро-2024. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», арбитр Сердар Гёзюбююк из Нидерландов даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
26 мар, 19:00. Wembley (Лондон)
Англия
Украина

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение англичанам: поставить на победу «Трех львов» можно с коэффициентом 1.25, это примерно 79% вероятности. Успех украинцев доступен с котировкой 12.5 (7%), ничья идет за 5.70 (16%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 1250 рублей.

Команды пересекались в четвертьфинале Евро-2020: тогда англичане без проблем разгромили соперника — 4:0. Всего же сборные встречались восемь раз в XXI веке, ровно половину матчей забрали британцы. Поставить на непоражение Украины в предстоящей игре можно за 4.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес хозяев:

• победа Англии 2:0 идет за 6.00;

• успех 1:0 — за 7.00;

• разгром 3:0 — за 7.00.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Правда, этот рынок заходил лишь в трех из восьми матчей соперников в XXI веке.

Поставить на забитые мячи от обеих команд можно за 2.25, обратный вариант доступен за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Англия — Украина

Англия стартовала в отборе с победы над главным оппонентом — Италией (2:1). Украина еще не провела ни одного матча, так как в группе С нечетное количество команд. Команда Гарета Саутгейта очень хорошо выступает на «Уэмбли»: в 2022-м потерпели дома лишь одно поражение — от Венгрии (0:4) в Лиге наций. Сейчас же у «Трех львов» практически нет проблем с составом.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.

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