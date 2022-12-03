3 декабря во втором матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Австралии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Стартует трансляция в 21.45 мск. Главный арбитр — поляк Шимон Марчиняк.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в австралийцев. Поставить на их победу можно за гигантские 14.5, это всего 7% вероятности. Ничью аналитики оценили в 6.70 (11%), успех аргентинцев — в 1.24 (82%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6700 рублей.

Если считаете, что защита Австралии справится и команда не проиграет в основное время, оформите ставку за 4.60.

В этом матче можно поставить на проход в четвертьфинал. То, что в восьмерку лучших попадет Аргентина, сомнений почти нет (1.11), а вот такой же результат у австралийцев маловероятен (8.10).

Улучшить котировку на победу «Альбиселесты» или добавить шансов Австралии можно при помощи форы: Ф1 (-1.5) доступна за 1.75, Ф2(+1.5) — за 2.08.

Несмотря на статус, австралийцы отличились в каждом матче на групповом этапе (даже против Франции). Если считаете, что и аргентинцы пострадают, поставьте на «К2 забьет» за 2.37.

Эксперты ожидают результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.88.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу Аргентины за 4.90.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Австралия

Поражение от саудовцев стало для Аргентины хорошим уроком. После первого тура больше голов «Альбиселеста» не пропускала, а соперников плотно запирала в штрафной, владея мячом в среднем по 60% времени. В атаке феерит Месси, у него уже три очка по «гол+пас» и бешеный настрой пройти как можно дальше на последнем ЧМ в карьере.

А что Австралия? Единственная команда на турнире, вышедшая в плей-офф с отрицательной разницей мячей. Да, эти парни забили всем на групповом этапе. Но Аргентина из тех, кому за 180 минут мексиканцы и поляки нанесли всего один удар в створ. Так что шансов у австралийцев будет мало, а вот Месси и компания наверняка покажут силу в 1/8.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.75.