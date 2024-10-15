Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Аргентина — Боливия: два последних матча квалификации ЧМ-2026 принесли «Альбиселесте» поражение и ничью

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Боливия 16 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

16 октября в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026 встретятся сборные Аргентины и Боливии. Игра состоится в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль» и стартует в 3.00 по московскому времени. За порядком проследит перуанский судья Кевин Ортега. Телеканал «Матч! Футбол 1» начнет прямой эфир с 2.50 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 окт, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Боливия

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.06, это около 88% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 29.0 (3%), ничья — за 11.0 (9%).

«Альбиселесте» обыграла Боливию четыре раза подряд — трижды это произошло с разгромным счетом. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 7.98.

Специалисты считают, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 мяча оценили в 1.77, ТМ 3.5 — в 2.03. При этом в линии нет рынка «обе забьют» и обратного варианта.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:

  • 3:0 — за 5.20;

  • 2:0 — за 5.80;

  • 4:0 — за 6.00.

Ламин Ямаль (сборная Испании). Испания показала, что готова к жизни без Карвахаля и Родри. Но перед игрой с Сербией чемпионы Европы потеряли еще и Ямаля

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Боливия

В двух предыдущих турах квалификации ЧМ-2026 команда Лионеля Скалони набрала лишь один балл — уступила Колумбии (1:2) и разошлась вничью с Венесуэлой (1:1). Зеленые, наоборот, выиграли трижды подряд с общим счетом 7:2 и поднялись на шестое место в таблице. Правда, «Альбиселесте» все равно является безоговорочным фаворитом: в первом круге аргентинцы взяли три очка в Ла-Пасе (3:0) и довели победную серию в противостоянии с боливийцами до четырех встреч. В трех случаях Лео Месси и компания громили соперника. Но на этот раз добиться успеха с крупным результатом вряд ли получится: к этому не располагает ни собственное состояние, ни форма коллектива Оскара Вильегаса.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 2.03.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Сегодня
Вчера
Неделя