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Сегодня, 17:00

Аргентина — Франция: где смотреть матч чемпионата мира 18 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года
Артем Белинин
Сборная Аргентины празднует гол.
Фото Global Look Press
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18 декабря состоится финал чемпионата мира по футболу — в нем схлестнутся сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире посмотреть историческую встречу можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает аргентинцев небольшим фаворитом встречи. Поставить на них можно за 2.75, это примерно 36% вероятности. Победу французов можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.15 (30%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Трехцветных» в случае положительного исхода выплата составит 2900 рублей.

Если считаете, что Мбаппе и компания не уступят в финале, оформите ставку за 1.51.

В этой игре доступна линия на победителя. Триумф Аргентины эксперты оценили в 1.93, победу их соперников — в 1.97.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 2.00.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче против Марокко. Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Месси и Мбаппе на двоих забили десять мячей на турнире. Поставить на то, что кто-то из этой пары отличится, можно за 1.54.

Аналитики не ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.38.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу Аргентины — за 6.80;

• 1:0 в пользу Франции — за 7.00.

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Аргентина — Франция: сделает ли Мбаппе дубль в финале ЧМ?