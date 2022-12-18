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Сегодня, 15:15

Аргентина — Франция: сделает ли Мбаппе дубль в финале ЧМ?

Евгений Коростелев
Лео Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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18 декабря состоится главный матч четырехлетия, в котором Аргентина сыграет с Францией. Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

В день матча небольшим фаворитом стала Аргентина. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Альбиселесте» с коэффициентом 2.70, что приблизительно 37% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех Франции — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на южноамериканскую сборную в случае ее выигрыша выплата составит 2700 рублей, а чистая прибыль — 1700 рублей.

Лидером атаки сборной Франции, как и в других матчах, будет Килиан Мбаппе. Форвард «ПСЖ» забил на турнире пять мячей и дважды ассистировал партнерам. Еще на один гол Черепашки можно поставить за 2.50. На два и больше — за 9.50.

Дубль француза увеличит ставку в 11 раз — на счету Килиана на этом турнире два дуплета в матчах с Данией и Польшей. Хет-трик оценен в 29.0.

Можете сделать ставку на противостояние Мбаппе и Месси. На то, что француз забьет больше аргентинца, котировка — 1.90.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче против Марокко. Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Как именно отличится Килиан? Самые высокие шансы на гол правой ногой, коэффициент — 3.00. На гол левой — 10.0, головой — 25.0.

Если считаете, что удар Мбаппе станет победным для сборной Франции, поставьте на это условие за 5.00.

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