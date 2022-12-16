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Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы увидеть голевую феерию в финале чемпионата мира

Артем Белинин
Тео Эрнандес и Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
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18 декабря состоится главный матч четырехлетия — финал чемпионата мира в Катаре. В нем сойдутся действующий обладатель Кубка, сборная Франции, и финалист ЧМ-2014 — сборная Аргентины. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

В составе соперников хватает голеадоров — это находящиеся в блестящей форме Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также их партнеры Оливье Жиру и Хулиан Альварес. На всю компанию они оформили уже 18 голов.

На то, что отличатся обе команды, можно поставить за 2.10. При этом обратный вариант доступен за 1.73.

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«Верх» по голам, по мнению аналитиков, тоже маловероятен — его оценили в 2.50. Тотал больше 2.5 мяча и у аргентинцев, и у французов заходил на этом мундиале по четыре раза.

«Альбисилесте» лишь однажды забила сопернику меньше двух мячей в Катаре, у французов такая же ситуация. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.90, такая же котировка на ИТБ2 (1.5).

Эксперты компании считают, что в игре будет забито 2-3 мяча (коэффициент — 1.93). Шансы отличиться один раз у команд одинаковые (2.20).

Вариант «в матче будет забито ровно два гола» предложен за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.90.

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