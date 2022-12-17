18 декабря состоится главный матч четырехлетия, в котором Аргентина сыграет с Францией. Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд на победу в основное время одинаковыми. Коэффициент — 2.85, что приблизительно 35% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.10 (30%).

Прогноз на финал дал легендарный игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов. Он считает, что Лионель Месси наконец станет чемпионом мира.

«В истории был лишь один тренер, выигравший чемпионат мира дважды подряд. Дидье Дешам претендует на то, чтобы стать вторым. Это, конечно, невероятно сложная задача. Но у него все для этого есть: великолепная сборная, мотивированные игроки, удача. Нет только одного — Месси.

Аргентинцы доказали в полуфинале, что сумели направить свои эмоции в нужное русло, и теперь им не страшен ни один соперник. Они хитры, умелы, сверхмотивированы, у них могучий лидер, и за них, наверное, будет болеть большая часть мира. Ну а Месси доказал, что способен на этом чемпионате решать моменты единолично. Этот-то козырь Дешаму и нечем бить.

Мбаппе силен, но вот уже два матча не забивает. Франции может помочь быстрый шальной гол, который заставит южноамериканцев нервничать и ошибаться. Но если игру поведет Аргентина, золото будет у нее", — рассказал Тихонов «РБ».

На победу Аргентины с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно поставить за 1.95.