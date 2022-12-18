Прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

18 декабря сборная Франции попробует защитить титул чемпиона мира — в финале «Трехцветные» сойдутся с командой Аргентины. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не определилась с фаворитом: коэффициент на победу команд одинаковый — 2.85, или 35% вероятности. Ничья доступна за 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на успех Франции или Аргентины в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.

Поставить на то, что аргентинцы не проиграют в основное время, можно за 1.48.

На чемпионство Аргентины и Франции коэффициент идентичный — 1.95.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.95, Ф2(0) — также за 1.95.

Прошлый финал с участием французов закончился сверхрезультативно (4:2). Ситуация повторится? Оформите ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

Эксперты не ждут обмена голами — вариант «обе забьют» они оценили в 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Франция

В этом матче однозначно нужно ставить на голы, поскольку в составах обеих команд есть гениальные голеадоры. Лео Месси, Хулиан Альварес, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру на всю компанию забили 18 мячей на турнире, на их счету несколько дублей и отличная реализация пенальти. При этом у Франции не самая надежная оборона (не пропустили лишь в одной встрече). У Аргентины дела чуть лучше, но и у них случались провалы (против саудовцев и голландцев). Средняя защита плюс великолепные форварды позволят командам обменяться голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.