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13 декабря, 19:15

Аргентина — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Сборная Аргентины.
Фото Global Look Press
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13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину фаворитом встречи. На победу Лео Месси и Ко в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Хорватии — за 4.90 (19%).

Выход «Альбиселесте» в финал предложено взять за 1.43, «Шашечных» — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на южноамериканцев в случае их триумфа выплата составит 1900 рублей, а чистая прибыль — 900 рублей.

Вариант «Хорватия не проиграет» доступен за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.59. Европейская сборная только в одном из пяти матчей на турнире пробила «верх» по голам.

Обмен точными ударами оценен котировкой 2.30, условие «обе забьют — нет» — за 1.62.

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Гол Лео Месси — одно из самых ожидаемых событий игры. Взять его можно за 2.40. Дубль в исполнении капитана «Альбиселесте» идет за 8.73, хет-трик — за 25.4.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Аргентины — 5.10;

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 2:0 на южноамериканцев — 6.90.

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