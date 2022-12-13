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Прогнозы на спорт

13 декабря, 17:15

Эксперты оценили шансы Модрича отобрать у Месси приз игроку матча 1/2 финала ЧМ

Евгений Коростелев
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Аргентина — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Альбиселесте» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. На ничью котировка — 3.40 (29%), на триумф Хорватии — 4.90 (19%).

Важную роль в матче сыграют лидеры команд — Лео Месси и Луки Модрича. От их действий и руководства партнерами зависит, кто сыграет за золото, а кто сразится лишь за бронзу. Эти же ребята, по мнению экспертов, претендуют на звание лучшего игрока матча. Правда, аргентинец все же лидирует с довольно приличным отрывом: на его успех можно поставить за 2.10, на победу хорвата — за 6.00.

За чуть большую котировку 7.00 можно взять Хулиана Альвареса. Правда, для начала форварду «Манчестер Сити» нужно попасть в стартовый состав — возможно, Лионель Скалони предпочтет ему Лаутаро Мартинеса.

Лионель Месси. Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

С коэффициентом 11.0 предложено оформить ставку на одного из трех игроков: Андрея Крамарича, Анхеля ди Марию или Доминика Ливаковича. За 13.0 доступны Иван Перишич и Матео Ковачич, за 15.0 — Эмилиано Мартинес, Йошко Гвардиол и Алексис мак Алистер.

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