Эксперты оценили шансы Мбаппе и Гризманна побороться за приз игроку 1/2 финала ЧМ против Марокко

14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции сыграет с сенсационной командой Марокко. Игра пройдет на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос. В прямом эфире матч можно посмотреть на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции шансов на победу больше, чем у соперника. Триумф команды Дидье Дешама в основное время доступен с коэффициентом 1.57, вероятность исхода — приблизительно 64%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.20 (11%).

Кто будет признан лучшим игроком предстоящего матча? Эксперты считают, что наилучшие шансы проявить себя и получить приз у Килиана Мбаппе. На триумф нападающего можно поставить с коэффициентом 2.00. Черепашка уже признавался сильнейшим футболистом трех игр турнира — против Австралии, Дании и Польши.

Посоперничать с Килианом есть возможность у Антуана Гризманна. Вероятность оценена котировкой 4.50. Полузащитник очень хорош во всех матчах мундиаля, но выполняет малозаметную для болельщиков роль подносчика снарядов для Мбаппе и Жиру, поэтому все лавры достаются именно им.

Кстати, на Оливье можно поставить за 5.00. Жиру стал автором победного гола в ворота Англии, а всего на его счету на этом турнире четыре гола. Еще один вполне может помочь ему стать лучшим игроком встречи с Марокко.

За 8.00 предложено оформить ставку на Усмана Дембеле. За 9.00 — на человека, который призван остановить четверку французских нападающих, — на Яссина Буну. Голкипер сборной Марокко потащил все удары в серии пенальти с Испанией и отразил три выстрела в створ португальцев.

Успех его коллеги Уго Льориса идет за 13.0, Хакима Зиеша и Эссефа Эн-Несири — за 15.0.