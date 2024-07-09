10 июля в полуфинале Кубка Америки встретятся Аргентина и Канада. Игра на стадионе «Метлайф» начнется в 03.00 по московскому времени. Работать на матче будет судейская бригада чилийца Пьеро Маса Гомеса. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекеры гораздо вышел оценили шансы аргентинцев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.39, что примерно 70% вероятности. Успех североамериканцев доступен с котировкой 9.60 (10%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.90 (20%).

Аналитики не сомневаются в проходе «Альбиселесте» в финал: поставить на это можно за 1.19. Такой рынок на Канаду дан за 5.08.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы подопечных Лионеля Скалони:

• 1:0 и 2:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок «обе забьют» идет за 2.50, противоположное условие дано за 1.56.

Комбинированная ставка на победу Аргентины и тотал больше 2.5 гола доступна с котировкой 2.32.