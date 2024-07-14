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Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Аргентина найдет ключ к воротам колумбийцев». Прогноз Адамяна на финал Кубка Америки

Лионель Месси.
Фото Getty Images
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В ночь с 14 на 15 июля состоится финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии, начало матча — в 03.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

В какой форме Аргентина

Аргентина близка к тому, чтобы во второй раз подряд победить в Кубке Америки. Сборная уверенно преодолела групповой этап, в котором одержала победу во всех трех матчах: 2:0 с Канадой, 1:0 с Чили и 2:0 с Перу. Плей-офф «Альбиселесте» начали с поединка против Эквадора, исход которого решился в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2). В полуфинале коллектив Лионеля Скалони вновь встретился с канадцами, повторив результат предыдущей очной встречи (2:0).

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В какой форме Колумбия

Колумбия — одна из самых ярких команд текущего розыгрыша Кубка Америки. Сборная заняла первое место в своей группе, опередив в ней Бразилию. Турнир начался для колумбийцев с победы над Парагваем (2:1). Затем подопечные Нестора Лоренсо отпраздновали успех в поединке с Коста-Рикой (3:0), а в последнем туре «кофейщики» разошлись миром с бразильцами (1:1).

 
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В плей-офф Колумбия стартовала с крупной победы над Панамой (5:0). В полуфинале сборная была менее результативна, однако это не помешало ей пройти дальше: 1:0 с Уругваем. Стоит отметить, что противостояние с уругвайцами колумбийцы завершали вдесятером. В конце первого тайма вторую желтую карточку получил Даниэль Муньос, который по этой причине пропустит финальную встречу с Аргентиной.

Аргентина — Колумбия: статистика личных встреч

В последний раз команды встречались друг с другом в квалификации к чемпионату мира-2022, в которой Аргентина минимально обыграла Колумбию у себя дома (1:0). Предыдущий очный поединок состоялся в полуфинале Кубка Америки-2021, где аргентинцы также оказались удачливее. В том противостоянии «Альбиселесте» победили своего оппонента в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 пен.).

 
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Аргентина — неудобный соперник для Колумбии. В 10 последних личных встречах колумбийцы лишь однажды праздновали успех, тогда как аргентинцы — четырежды. Половина из этих противостояний завершилась вничью в основное время.

Прогноз Карена Адамяна на матч Аргентина — Колумбия 15 июля

«Аргентина подходит к предстоящему финалу в статусе главного фаворита, что неудивительно, ведь «Альбиселесте» — действующие чемпионы мира и победители последнего розыгрыша Кубка Америки. Однако списывать Колумбию со счетов я бы не стал. Коллектив Нестора Лоренсо уже доказал, что может доставить проблемы любой команде, будь то Бразилия или Уругвай. К тому же это финал, в котором случиться может что угодно.

Впрочем, я думаю, что «Альбиселесте» найдут ключ к воротам колумбийцев. На этой Копе подопечным Лионеля Скалони не раз удавалось взломать даже самые крепкие оборонительные редуты соперника, благодаря чему аргентинцы в каждом из матчей одержали победу как минимум в одном из таймов», — заявил Адамян.

«Аргентина выиграет хотя бы один тайм» — такое условие в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 1.70.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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