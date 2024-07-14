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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Аргентина — Колумбия: Месси, Ди Мария и Хамес готовы к последнему танцу на Кубке Америки

Прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия 15 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Аргентины.
Фото Getty Images
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15 июля в США пройдет финал Кубка Америки — трофей разыграют сборные Аргентины и Колумбии. Поединок состоится в Майами на «Хард Рок Стэдиум». Стартовый свисток бразильского арбитра Рафаэла Клауса прозвучит в 03.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Аналитики считают фаворитами действующих чемпионов Копы: поставить на триумф аргентинцев можно за 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш команды Нестора Лоренсо оценен в 4.40 (23%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 2.95 (34%).

Хамес Родригес и компания прошли всю дистанцию турнира без поражений. Котировка на то, что Колумбия не уступит в основное время, — 1.72.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.70, ТМ 2.5 — за 1.47.

На «обе забьют» дали коэффициент 2.30, обратный рынок представлен за 1.62.

Бело-голубые не пропустили в четырех матчах Кубка Америки из пяти. «Сухарь» в исполнении Эмилиано Мартинеса можно взять за 2.10.

Джуд Беллингем (сборная Англии). Испания — маэстро атакующего футбола, Англия — королева камбэков. Финал Евро получится очень ярким

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Колумбия

Беспроигрышная серия команды Нестора Лоренсо составляет 28 матчей — в 22 из них колумбийцы победили. Последней сборной, которая нанесла поражение «Лос кафетерос», была как раз Аргентина — это случилось 2 февраля 2022 года в квалификации ЧМ-2022 (0:1). Интересно, что после этого соперники не встречались — очная разборка в отборе ЧМ-2026 состоится в сентябре.

Несмотря на монструозную серию Колумбии, которая включает 12 триумфов в 13 предыдущих играх, явными фаворитами финала остаются парни Лионеля Скалони. Они — действующие чемпионы мира и действующие чемпионы Копы. Бело-голубые по-прежнему добывают результат неэффектно, но эффективно: все поединки нынешнего Кубка Америки с их участием получились «низовыми», зато в четырех матчах из пяти аргентинцы не пропустили. Анхель Ди Мария и Лионель Месси хотят красиво закончить карьеру в сборной — помешать их планам не сможет даже набравший потрясающую форму Хамес Родригес.

Рекомендуемая ставка: победа Аргентины и ТМ 3.5 за 2.45.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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