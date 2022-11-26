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26 ноября, 19:15

Аргентина — Мексика: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года
Артем Белинин
Месси и аргентины празднуют гол.
Фото Global Look Press
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26 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Аргентины и Мексики. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на национальном стадионе в Лусаиле, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды итальянец Даниэль Орсато.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
2:0
Мексика

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит, что команда Месси исправится за оплошность в первом туре. Поставить на Аргентину можно за 1.54, это примерно 65% вероятности. Ничью оценили в 4.10 (24%), победу мексиканцев — в 7.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что Мексика сотворит историю и оставит Аргентину без плей-офф, оформите ставку за 2.65.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.90, Ф2(+1) — за 2.00. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

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В шести матчах подряд при участии Аргентины прошел «верх» по голам, но лишь раз встретился вариант «обе забьют». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, на обмен голами — за 2.35.

Гол Месси эксперты оценили в 2.00, дубль — в 6.20, хет-трик — в 19.1.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу Аргентины — за 4.70;

• 2:0 — за 5.50;

• 1:1 — за 7.60.

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