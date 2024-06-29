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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

29 июня, 23:35

Аргентина — Перу: «Альбиселесте» справится с аутсайдером группы даже без Месси

Прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Перу 30 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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30 июня в третьем туре Копа Америка-2024 лидирующая в группе А Аргентина сыграет с аутсайдером — Перу. Поединок пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 3.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Другие участники квартета — Канада и Чили — сразятся за вторую строчку группы.

Кубок Америки. Группа А
30 июн, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Перу

Аналитики склоняются к победе «Альбиселесте». На успех Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.24 (23%), триумф Перу — за 7.47 (12%).

На то, что команда Хорхе Фоссати наберет очки (Х2), предложено поставить за 2.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.75. Обмен голами идет за 2.34, обратный рынок — за 1.62.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Альбиселесте» со счетом 1:0. На этот результат дали котировку 5.64.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Перу

Аргентина досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, не пропустив ни одного мяча за первые два тура и доминировав в матче против Чили (1:0, 22-3 по ударам). В игре против Перу Аргентина даст шанс резервистам и сыграет без Месси, что вряд ли повлияет на исход. Сборная Перу испытывает трудности в атаке и не забила ни одного гола в первых двух турах. Очные встречи с 2017 года показывают, что между Аргентиной и Перу редко забивается более двух голов, поэтому можно ожидать низовую игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
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