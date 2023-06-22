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Арина Соболенко — Вероника Кудерметова: прогноз на матч WTA Берлин 22 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Берлин Арина Соболенко — Вероника Кудерметова 22 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images
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22 июня в столице Германии состоится матч между представительницами России и Белоруссии — Вероника Кудерметова сыграет с Ариной Соболенко. Игра второго круга начнется не ранее 16.00 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу второй ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Соболенко фаворитом противостояния. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. А успех Кудерметовой доступен за 3.19 (26%).

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Эксперты предполагают, что игра завершится победой Арины в двух сетах (на счет 2:0 котировка — 1.85), однако в прошлом году здесь же в Берлине сильнее оказалась Вероника. Ее выигрыш с форой (+4.5) гейма идет за 1.79.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 21.5 — в 1.93.

Считаете, что Кудерметовой по силам взять у Соболенко хотя бы один сет? На такое условие коэффициент — 1.87.

На то, что в игре будет два сета, можно поставить за 1.48. На три — за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Вероника Кудерметова

Соболенко достаточно уверенно победила Веру Звонареву (6:3, 6:2) в первом круге, притом что для нее это был дебютный матч на траве в этом сезоне. Но следующая встреча должна сложиться для белоруски значительно тяжелее, ведь Кудерметова в принципе намного сильнее Звонаревой, а еще она показывает отличный теннис на этом покрытии — на прошлой неделе дошла до финала в Хертогенбосе, где уступила Александровой. В Берлине Вероника тоже выиграла один матч — у китаянки Жен (6:4, 6:2). А в 2022-м она уже имела успех на местных кортах в противостоянии с Соболенко (2:6, 7:5, 6:4) в первом круге.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (+4.5) гейма за 1.79.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
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