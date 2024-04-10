10 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Кипра, в котором «Арис» Александра Кокорина сыграет с «Омонией». Игра пройдет на стадионе «Колосси» и начнется в 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен итальянец Андреа Коломбо.

«Арис» — фаворит предстоящего матча, по версии букмекерской компании Winline. На его победу предложено поставить за 1.91, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (24%), успех «Омонии» — за 3.55 (24%).

Вариант, при котором гости не уступят, можно взять за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, ТМ 2.5 — за 1.94. Условие «обе забьют» оценено в 1.64, «обе забьют — нет» — в 2.11.

Выигрыш «Омонией» хотя бы одного тайма доступен за 2.24. Это произошло в двух последних матчах между этими командами.

Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Омония»

Команды встречались в прошедшие выходные в рамках плей-офф чемпионата, и «Омония» не оставила шансов сопернику (3:0). Благодаря этому успеху клуб из Никосии поднялся на третье место в таблице, потеснив как раз «Арис». Для него данная победа — вторая над коллективом Кокорина в 2024 году. Учитывая обстоятельства, вряд ли хозяевам удастся удержать ворота под замком, а желание взять реванш подтолкнет их к созданию остроты в чужой штрафной. Голы неизбежны.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

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