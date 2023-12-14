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Сегодня, 08:15

«Арис» — «Спарта»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Арис» — «Спарта» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Матей Рынеш («Спарта»).
Фото Global Look Press
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14 декабря «Арис» примет «Спарту» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Лимасоле на стадионе «Альфамега» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Харм Осмерс из Германии. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22:45 мск.

Лига Европы. Группа C
14 дек, 23:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
Спарта П

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что гости заберут три очка: победу «Спарты» предлагают с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 52% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 4.13 (24%). Котировка на ничью та же — 4.13 (24%).

Поединок в Праге получился результативным и завершился триумфом красных (3:2). Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.39.

Аналитики считают, что соперники огорчат друг друга: опция «обе забьют» представлена за 1.58, обратный вариант — за 2.36.

Рынок на то, что «Арис» не огорчит гостей, идет за 3.04.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Спарта»

Александр Кокорин и компания еще имеют шансы на плей-офф — требуется победа над пражанами с разницей в два мяча и более. Задача выглядит почти фантастической: красные выиграли в пяти матчах подряд с общим счетом 9:1. Четыре поединка пришлись на чемпионат Чехии, а в Лиге Европы «Спарта» сокрушила лидирующий в группе «Бетис» (1:0). В первом круге «Арис» получил на «Генерали Арене» три пробоины (2:3). Текущая форма гостей намекает, что и на этот раз просто «легкой бригаде» не будет.

Рекомендуемая ставка: «Спарта» не уступит и ТБ 2.5 за 2.02.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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