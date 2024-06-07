7 июня пройдет товарищеский матч между сборными Арменией и Казахстана — обе команды не пробились на предстоящий чемпионат Европы. Игра на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна начнется в 19:00 по московскому времени. В России не будут транслировать эту встречу.

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: победа Армении предложена с котировкой 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Успех Казахстана оценен в 3.25 (30%), коэффициент на ничью еще выше — 3.55 (27%).

Рынок на непоражение гостей можно взять за 1.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• победа Армении 1:0 — за 6.20;

• 1:0 в пользу Казахстана — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.86, обратный вариант дан за 1.94.

Прогноз и ставка на матч Армения — Казахстан

Команды не встречались с 2017 года. До этого они провели друг с другом семь матчей во всех турнирах, в которых армяне одержали четыре победы, проиграв лишь однажды. Вероятно, серия удачных выступлений команды продолжится. Казахстан будет готовиться без главного тренера — Станислав Черчесов приступит к работе после товарищеских игр, работает с командой старый штаб. Также расположение сборной по состоянию здоровья покинули несколько игроков — Ислам Чесноков, Александр Зуев и Бекхан Шайзада.

Рекомендуемая ставка: победа Армении за 2.23.