Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Армения — Уэльс 18 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тренировка сборной Уэльса.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 ноября Армения и Уэльс сойдутся в седьмом туре квалификационного турнира Евро-2024. Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада француза Бенуа Бастьена. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Уэльс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.89, это приблизительно 51% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.28 (22%) — это наименее ожидаемый итог поединка. Ничья идет за 3.48 (27%).

В первом круге армяне неожиданно разнесли валлийцев на их стадионе (4:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече «горцы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на превосходство Уэльса:

• победа гостей 1:0 или ничья 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 6.59.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Армения — Уэльс

Армения с семью очками в шести турах еще сохранила призрачные шансы на успешную квалификацию, но для этого необходимо обыграть Уэльс в предстоящей встрече. Правда, «горцы» после мощного начала турнира скатились: в двух последних играх уступили Хорватии (0:1) и слабейшей команде группы Латвии (0:2) — даже не забили в этих матчах.

Валлийцы же набрали на три очка больше и тоже продолжают бороться за путевки в Германию. У Уэльса гораздо более звездный и опытный состав, который может лучше справиться в ответственный момент. Армяне же уже продемонстрировали нестабильность в поединке с Латвией.

Рекомендуемая ставка: победа Уэльса за 1.89.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко в розыск
«Известия» опубликовали кадры с места стрельбы у отделения банка в Москве
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Итоги благотворительной акции «Доброфура» в Казани