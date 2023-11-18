18 ноября Армения и Уэльс сойдутся в седьмом туре квалификационного турнира Евро-2024. Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада француза Бенуа Бастьена. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.89, это приблизительно 51% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.28 (22%) — это наименее ожидаемый итог поединка. Ничья идет за 3.48 (27%).

В первом круге армяне неожиданно разнесли валлийцев на их стадионе (4:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече «горцы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на превосходство Уэльса:

• победа гостей 1:0 или ничья 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 6.59.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Прогноз и ставка на матч Армения — Уэльс

Армения с семью очками в шести турах еще сохранила призрачные шансы на успешную квалификацию, но для этого необходимо обыграть Уэльс в предстоящей встрече. Правда, «горцы» после мощного начала турнира скатились: в двух последних играх уступили Хорватии (0:1) и слабейшей команде группы Латвии (0:2) — даже не забили в этих матчах.

Валлийцы же набрали на три очка больше и тоже продолжают бороться за путевки в Германию. У Уэльса гораздо более звездный и опытный состав, который может лучше справиться в ответственный момент. Армяне же уже продемонстрировали нестабильность в поединке с Латвией.

Рекомендуемая ставка: победа Уэльса за 1.89.

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