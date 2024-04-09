9 апреля «Арсенал» примет «Баварию» в Лондоне. Первый четвертьфинал Лиги чемпионов состоится на арене «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Букмекерская компания Winline назвала хозяев фаворитами. На успех лондонцев представлен коэффициент 1.78, что соответствует 55% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), триумф гостей — в 4.50 (21%).

Вы можете сыграть на выход одного из соперников в полуфинал уже сейчас. Успех команды Микеля Артеты предложен за 1.65, а парней Томаса Тухеля — за 2.35.

«Бавария» прихлопнула «Арсенал» с одинаково разгромным счетом (5:1) в трех прошлых официальных поединках подряд. Верите, что фанаты «пушкарей» снова уйдут домой без улыбки? Поставьте на вариант Х2 за 2.15.

Фора (+1) на мюнхенцев предложена за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен забитыми мячами идет за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.60.

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