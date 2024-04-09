«Арсенал» — клуб, которому Кейн чаще всего забивает с пенальти. На его гол перед матчем давали коэффициент 2.90

9 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов принимает «Баварию».

После первого тайма счет 2:1 в пользу мюнхенского клуба. На забитый Букайо Сака мяч гости ответили голами Сержа Гнабри и Харри Кейна с пенальти. Англичанин реализовал восьмой удар с точки в играх с «канонирами» — ни одна другая команда не пропускала от Харри с 11 метров чаще, чем лондонцы.

Перед началом встречи Кейн считался наиболее вероятным автором гола в составе «Баварии». На то, что форвард поразит ворота «Арсенала», можно было поставить с коэффициентом 2.90.

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