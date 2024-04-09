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«Арсенал» — «Бавария»: грядет перестрелка самых результативных клубов топ-5 Европы

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Getty Images
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9 апреля «Арсенал» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Место встречи — стадион «Эмирейтс». Время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение лондонцам: взять триумф «канониров» можно с коэффициентом 1.78, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш «Баварии» доступен за 4.50 (21%), ничья идет за близкие 4.10 (24%).

Вы можете поставить на выход одной из команд в полуфинал уже сейчас. Успех «Арсенала» предложен за 1.65, а парней Томаса Тухеля — за 2.35.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен забитыми мячами оценили в 1.67, обратный рынок — в 2.22.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Бавария»

У «Арсенала» победная домашняя серия в Лиге чемпионов из четырех матчей, и только в одном из них было меньше двух мячей. «Бавария» же выиграла в семи из девяти последних выездов в ЛЧ. Обе команды — самые результативные в своих чемпионатах, а четыре из пяти прошлых очных встреч в официальных турнирах закончились обменом голами. Есть все шансы снова увидеть, как соперники огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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