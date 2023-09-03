3 сентября в матче четвертого тура АПЛ «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Энтони Тэйлор.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Арсенал» серьезным фаворитом игры. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (25%), успех «МЮ» — за 4.30 (20%).

Ставка в 1000 рублей на манкунианцев в случае положительного результата принесет выплату в 4300 рублей.

Вариант «МЮ» не проиграет" оценен в 2.03. Верите, что команда тен Хага наберет очки?

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45. Можете взять и другое условие — ТБ 3.5 за 2.30.

На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.53. На противоположный исход — 2.55.

Эксперты убеждены, что «Арсенал» забьет минимум два мяча. Если считаете так же, оформите ставку за 1.62.

Если в матче будет видеоповтор, тогда сумма увеличится в 3 раза.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

У «МЮ» в лазарете сразу несколько важных игроков обороны (Варан и Шоу), но в полном порядке футболисты средней линии и атаки. Плюс на флажке трансферного окна манкунианцы подписали классного марокканского полузащитника Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Наверняка он будет готов помочь своей новой команде уже на «Эмирейтс».

Да, пока ребята тен Хага забивают не слишком много (четыре гола в трех матчах), но, учитывая разнообразие и индивидуальную силу игроков, прорвать «красных дьяволов» может в любой момент. Почему бы этому не произойти в матче против «Арсенала»? «Канониры» дома будут стремиться сыграть первым номером, а значит предоставят соперникам зоны. «Фулхэм» и «Ноттингем» этим уже воспользовались.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 1.87 (если «МЮ» забьет один мяч, случится возврат).

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