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«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 12 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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12 августа вице-чемпион Англии «Арсенал» стартует в чемпионате Англии матчем против «Ноттингем Форест». Игра первого тура пройдет на «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ноттингем Форест

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Арсенал» фаворитом встречи. На победу лондонцев предложено поставить за 1.18, что примерно 84% вероятности исхода. Ничья идет за 8.00 (12%), успех «Ноттингема» — за 16.0 (4%).

Считаете, что команды могут поделить очки? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет солидные 8000 рублей.

В прошлом сезоне «Ноттингем» не проиграл «Арсеналу» один из двух матчей в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 5.25.

Если же считаете, что «канониры» победят с запасом, возьмите Ф1(-1.5) за 1.53 или даже Ф1(-2.5) за 2.30.

Тотал больше 3.5 гола предложен за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.80.

Если поставите на «обе забьют», то в случае верного исхода сумма увеличится в 2.12 раза. Если на «обе забьют — нет» — то в 1.73.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 6.57.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест»

«Ноттингем» с трудом остался в АПЛ в прошлом сезоне, а летом чудовищно выглядел в товарищеских матчах: проиграл четыре из семи игр и забил всего три мяча (ноль в последних четырех) при 10 пропущенных. «Арсенал» же очень здорово проявил себя в первой встрече — украл у «Сити» Суперкубок Англии в серии пенальти. Причем лондонцы играли без Жезуса и Зинченко, но выглядели очень целостно во всех линиях. Учитывая, насколько слаб «Форест» впереди, вряд ли им удастся пробить соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.73.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
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