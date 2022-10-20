20 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится перенесенный матч группового этапа Лиги Европы, в котором «Арсенал» примет ПСВ. Встреча английского и нидерландского клубов начнется в 20.00 по московскому времени со свистком испанского рефери Алехандро Хосе Эрнандеса. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» очевидным фаворитом встречи. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья идет за 5.00 (20%), успех ПСВ — за еще большие 6.60 (13%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет выплату в 6600 рублей, а чистая прибыль составит 5600 рублей.

Вариант «роттердамцы не проиграют» оценен котировкой 2.75. В этой Лиге Европы клуб Руда ван Нистелроя еще не уступал.

Шикарный вариант — ставка на три и более гола в матче. «Арсенал» забивает в среднем два мяча за 90 минут в еврокубках, ПСВ — 3.66. ТБ 2.5 идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.55.

Обмен голами предложено взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.

Забьет ли одна из команд трижды подряд? В пользу «Арсенала» такую ставку можно сделать за 2.90, на ПСВ — за огромные 19.0.

Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев: