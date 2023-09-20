Прогнозы на спорт
Сегодня, 02:15
20 сентября «Арсенал» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты на лондонском стадионе «Эмирейтс» сойдется с ПСВ. Арбитр Феликс Цвайер из Германии даст свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «канонирам»: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 7.40 (12%), даже раздел очков предложен с меньшей котировкой 5.20 (18%).
Команды пересекались на групповом этапе прошлого еврокубкового сезона — правда, тогда это была Лига Европы. Тогда они обменялись домашними победами, а тот успех «Арсенала» оказался единственным в четырехматчевой истории противостояния с ПСВ. Непоражение коллектива Петера Боша в предстоящем поединке идет за 3.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.60;
• 1:0 — за 8.00.
Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48.
Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.76, рынок «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.
Команда из Эйндховена обладает яркой атакой: в этом сезоне забивает в среднем 3,1 раза за 90 минут, а капитан Люк де Йонг настрелял уже 9+5 по системе «гол+пас» в девяти играх во всех турнирах. «Канониры» отличаются реже (средний показатель — 1,67 за встречу), но все равно не уходили без результативных действий ни в одном из шести поединков во всех турнирах. Также в четырех из шести матчей «Арсенала» заходил рынок на обмен меткими выстрелами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -