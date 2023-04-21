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Сегодня, 18:15

«Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ 21 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон» 21 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
«Арсенал».
Фото Global Look Press
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21 апреля в 32-м туре АПЛ лидер чемпионата «Арсенал» сыграет с одним из аутсайдеров — «Саутгемптоном». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит игру арбитр Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Саутгемптон

Букмекеры считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, вероятность этого исхода — примерно 81%. Ничья доступна за 7.19 (13%), успех «Саутгемптона» — за 14.0 (6%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет жирненькую выплату в 14 000 рублей.

«Саутгемптон» не проиграл «Арсеналу» в двух матчах подряд. Вариант Х2 оценен в 4.68.

Если же считаете, что «святые» некрупно уступят, возьмите Ф2(+1.5) за 2.33. А вот на «канониров» с форой (-1.5) котировка — 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за небольшие 1.50, ТМ 2.5 — за 2.61. В восьми из девяти последних матчей с участием лондонцев прошел «верх».

Также команда Артеты обменялась голами с соперниками в семи из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» предложен за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Арсенала» за 6.23.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Саутгемптон»

«Арсенал» не проигрывает уже 11 матчей кряду во всех турнирах, из них семь завершились в пользу команды Артеты. Однако в последних двух встречах лондонцы допустили обидные осечки — вели 2:0 у «Ливерпуля» и «Вест Хэма», но зазевались и в обоих случаях сыграли вничью (2:2).

Замыкающие таблицу АПЛ «святые» проиграли четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате, а от поражения в игре с «Тоттенхэмом» чудом спаслись на 93-й минуте (3:3). Теперь им предстоит выдержать агрессию разозленного последними неудачами «Арсенала», так еще и на его поле — рассчитывать на положительный исход вряд ли придется.

В предыдущих двух домашних встречах Артета и компания разгромили «Кристал Пэлас» и «Лидс» (по 4:1). «Саутгемптон», который выступает слабее этих команд, тоже ждет крупная неудача.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
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