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Сегодня, 11:15

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 1 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 1 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Харри Кейн, «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

1 октября в девятом туре АПЛ состоится дерби Северного Лондона: лидирующий в таблице «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 14.30 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
01 окт, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Успех «Тоттенхэма» предложен с котировкой 3.60 (27%), ничья оценена чуть дороже — в 3.70 (26%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Арсенал» в случае его выигрыша принесет 2100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на преимущество команды Микеля Артеты:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа «канониров» 2:1 — за 8.20;

• успех 1:0 — за 8.80.

Лондонские клубы — одни из самых результативных в этом сезоне АПЛ, больше них забил только «Манчестер Сити» (23). «Шпоры» настреляли 18 мячей, «канониры» — 17. А в последнем туре обе команды выдали мощные разгромы: «Тоттенхэм» прибил «Лестер» (6:2), «Арсенал» — «Брентфорд» (3:0).

Ждете голов и эмоций? Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.17.

Команды нередко устраивают яркие матчи: из последних 10 очных игр во всех турнирах в шести отличились оба коллектива, столько же встреч завершилось с минимум тремя забитыми мячами. Поставить на то, что и в этот раз мяч побывает в воротах обоих вратарей, можно с котировкой 1.62. Обратный рынок доступен за 2.30.

Харри Кейн. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: Кейн и Жезус устроят лютую перестрелку

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 1 октября 2022 года

Команды хорошо стартовали в АПЛ: «Арсенал» идет на первом месте, «Тоттенхэм» — на третьем с отставанием в одно очко. Соперники классно играют в атаке: лидеры команд находятся в хорошей форме. Харри Кейн забил уже шесть мячей в АПЛ, Габи Жезус — четыре. Команды отличались в каждой игре этого сезона и, вероятно, сделают это еще раз. К тому же они часто пропускали: «шпоры» в пяти матчах из семи, «канониры» — в четырех.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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