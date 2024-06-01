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«Арсенал» Тула — «Пари НН»: где смотреть переходный матч РПЛ 1 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция переходного матча РПЛ «Арсенал» Тула — «Пари НН» 1 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Пари НН» — «Арсенал» Тула.
Фото Официальная страница ПФК «Арсенал» Тула ВКонтакте, Соцсети
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1 июня на стадионе «Арсенал» в Туле пройдет ответный переходный матч за право выступить в следующем сезоне РПЛ. В нем встретятся «Арсенал» и «Пари НН». Команды рассудит бригада Павла Кукуяна. Поединок начнется в 18.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут его в прямом эфире с 17.50 мск. Первая игра состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой «пушкарей» (2:1).

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Пари НН

По мнению букмекеров, у «пушкарей» больше шансов на победу: на коллектив Александра Сторожука предложили котировку 2.41, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.35 (30%). Триумф нижегородцев можно взять за 3.05 (33%).

Туляки выиграли в двух последних домашних матчах. Считаете, что серия хозяев прервется? Хватайте опцию Х2 за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.13.

Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга. «Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.49.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

В первой встрече «Пари НН» пропустил дважды (1:2). Коэффициент на то, что «Арсенал» снова оформит два гола или больше, — 2.01.

Четыре наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или победу туляков:

  • 1:1 — за 5.60;

  • 2:1 — за 8.60;

  • 1:0 — за 9.60;

  • 2:2 — за 9.60.
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