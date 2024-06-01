Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Арсенал» Тула — «Пари НН»: «пушкари» не пропустили в восьми прошлых домашних матчах из девяти

Прогноз на переходный матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Пари НН» 1 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Арсенал» (Тула).
Фото Официальная страница ПФК «Арсенал» Тула ВКонтакте, Соцсети
Telegram Дзен

1 июня «Арсенал» и «Пари НН» встретятся в ответном переходном матче между первой лигой и РПЛ. Поединок в Нижнем Новгороде завершился победой «пушкарей» (2:1) — теперь соперники сыграют в Туле на стадионе «Арсенал». Главный судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.50 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Пари НН

Эксперты считают хозяев фаворитами: успех «Арсенала» доступен за 2.41, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.05 (33%). Ничья идет за 3.35 (30%).

Триумф туляков с форой (0) можно взять за 1.70. Опцию Ф2(0) — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13. Котировка на «обе забьют» — 1.50, на обратный рынок — 2.49.

Команда Александра Сторожука не пропустила в двух последних домашних играх первой лиги. На продолжение сухой серии «пушкарей» дали коэффициент 3.40.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» Тула — «Пари НН»

Первая и последняя победа нижегородцев нынешней весной случилась еще в начале марта — с тех пор прошло почти три месяца. За это время клуб проиграл девять раз, зацепил две ничьих и находится в шаге от падения в первую лигу. Тренерская рокировка не помогла: Саша Илич не заслужил доверия у лидеров раздевалки, которые в открытую его игнорируют. Как переламывать ситуацию в настолько критических условиях — решительно непонятно. Тем более соперник «Пари НН» не потерпел ни одного домашнего поражения после зимней паузы — туляки добыли четыре триумфа и три «мирных» исхода. Причем «пушкари» пропустили только в одном поединке — против «Алании» (3:3). Этот же матч получился наиболее богатым на голы — в остальных встречах команда Александра Сторожука забила два гола или меньше. «Арсенал» умеет играть на результат — и снова это докажет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.11.

Футбол
Первая лига
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
На золочевском направлении Харьковской области началась эвакуация населения
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
Пассажир остановившегося в тоннеле метро поезда рассказал о происходившем в вагоне
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Акрон» — «Урал»: этой весной екатеринбуржцы ни разу не выиграли на выезде