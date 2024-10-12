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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

12 октября, 18:15

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: где смотреть бой 13 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 13 октября 2024 года
Евгений Коростелев
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Он начнется приблизительно в 01.15 по московскому времени и в прямом эфире будет показан на Первом канале с 0.30 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у Бивола чуть больше шансов стать чемпионом. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.80, что примерно 55% вероятности исхода. Победу Бетербиева предложено взять за 2.26 (44%). Если бой завершится вничью, сыграет пари за 16.0 (1%).

На то, что бой продлится все 12 раундов, котировка 1.65. На то, что завершится досрочной победой одного из спортсменов, — 2.26.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бетербиев и Бивол — самые сложные соперники в карьере друг друга. Победитель станет абсолютным чемпионом

Победа Бивола нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией доступна за 7.40. Те же условия на Бетербиева котируются значительно ниже — за 2.85.

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