В ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Он начнется приблизительно в 01.15 по московскому времени и в прямом эфире будет показан на Первом канале с 0.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у Бивола чуть больше шансов стать чемпионом. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.80, что примерно 55% вероятности исхода. Победу Бетербиева предложено взять за 2.26 (44%). Если бой завершится вничью, сыграет пари за 16.0 (1%).

На то, что бой продлится все 12 раундов, котировка 1.65. На то, что завершится досрочной победой одного из спортсменов, — 2.26.

Победа Бивола нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией доступна за 7.40. Те же условия на Бетербиева котируются значительно ниже — за 2.85.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline