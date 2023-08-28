28 августа на US Open свой путь начнут сразу несколько представителей России. Один из них — Аслан Карацев, который сразится с Иржи Легечкой из Чехии. Встреча начнется не ранее 21.15 по московскому времени, в России легально трансляция доступна не будет. Прежде теннисисты друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Карацева аутсайдером поединка. На его победу выставлен коэффициент 2.62, что составляет приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Легечки идет за 1.50 (66%).

Ставка в 1000 рублей на чеха увеличит сумму в полтора раза и в случае положительного результата принесет выплату в 1500 рублей.

Получится ли у Аслана зацепиться в этом матче? Его триумф с форой (+3.5) гейма доступен за 1.94, а выигрыш Иржи с гандикапом в четыре и более гейма — за 1.87.

На то, что Карацев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.32. На две и более — 1.85.

Если же вы больше верите в чеха, оформите ФС2(-1.5) за 1.88 или ФС2(-2.5) за 3.15.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 38.5 — в 1.97. Если же считаете, что матч получится очень боевым, оформите ТБ 41.5 за 2.23.

На наличие тай-брейка коэффициент — 1.66, на его отсутствие — 2.11.

Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Иржи Легечка

Аслан очень неудачно переключился с травы на хард — проиграл три из четырех матчей, причем поражения сложились в ряд. Что тревожит еще сильнее: в противостояниях с Тиафо, Макдональдом и Хуслером Карацев не взял ни одного сета. Если оценить выступление россиянина на этом покрытии в целом по сезону, то оно тоже никого не впечатлит: после неплохого старта в Пуне (дошел до полуфинала) у Аслана восемь поражений при трех победах.

Легечка, наоборот, к US Open набрал обороты. Чех прошел круг в Торонто, а затем оказал сопротивление Рууду, проиграл Фритцу в Цинциннати, а в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе долетел до финала, где уступил в трех сетах Баесу. Похоже, в предстоящем матче Карацева спасет только усталость соперника, но рассчитывать на нее не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой (-2.5) гейма за 1.70.

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