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Сегодня, 14:15

Аслан Карацев — Иржи Легечка: российский теннисист снова рано покинет турнир

Прогноз на матч US Open Аслан Карацев — Иржи Легечка 28 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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28 августа на US Open свой путь начнут сразу несколько представителей России. Один из них — Аслан Карацев, который сразится с Иржи Легечкой из Чехии. Встреча начнется не ранее 21.15 по московскому времени, в России легально трансляция доступна не будет. Прежде теннисисты друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Карацева аутсайдером поединка. На его победу выставлен коэффициент 2.62, что составляет приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Легечки идет за 1.50 (66%).

Ставка в 1000 рублей на чеха увеличит сумму в полтора раза и в случае положительного результата принесет выплату в 1500 рублей.

Получится ли у Аслана зацепиться в этом матче? Его триумф с форой (+3.5) гейма доступен за 1.94, а выигрыш Иржи с гандикапом в четыре и более гейма — за 1.87.

На то, что Карацев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.32. На две и более — 1.85.

Если же вы больше верите в чеха, оформите ФС2(-1.5) за 1.88 или ФС2(-2.5) за 3.15.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 38.5 — в 1.97. Если же считаете, что матч получится очень боевым, оформите ТБ 41.5 за 2.23.

На наличие тай-брейка коэффициент — 1.66, на его отсутствие — 2.11.

Доминик Тим. Александр Бублик — Доминик Тим: прогноз на матч US Open 28 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Иржи Легечка

Аслан очень неудачно переключился с травы на хард — проиграл три из четырех матчей, причем поражения сложились в ряд. Что тревожит еще сильнее: в противостояниях с Тиафо, Макдональдом и Хуслером Карацев не взял ни одного сета. Если оценить выступление россиянина на этом покрытии в целом по сезону, то оно тоже никого не впечатлит: после неплохого старта в Пуне (дошел до полуфинала) у Аслана восемь поражений при трех победах.

Легечка, наоборот, к US Open набрал обороты. Чех прошел круг в Торонто, а затем оказал сопротивление Рууду, проиграл Фритцу в Цинциннати, а в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе долетел до финала, где уступил в трех сетах Баесу. Похоже, в предстоящем матче Карацева спасет только усталость соперника, но рассчитывать на нее не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой (-2.5) гейма за 1.70.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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